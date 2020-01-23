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Внучка Деми-Роуз напомнила Игорю Крутому, что "надо мыть ручки" перед приемом пищи

Композитор Игорь Крутой опубликовал на своей страничке в Instagram забавное видео с внучкой Деми-Роуз и дочерью Александрой. В ролике видно, что четырехлетняя наследница указывает звездному деду на то, что он «забыл помыть ручки» пред приемом пищи.
Внучка Деми-Роуз напомнила Игорю Крутому, что "надо мыть ручки" перед приемом пищи

В начале видеоролика Игорь Крутой делится впечатлениями о семье, которой сложно просыпаться по утрам. Затем наследница музыканта указывает за завтраком: «Ты забыл помыть ручки!» После неловкого молчания Крутой заявляет девочке, что не стоит позорить его на всю социальную сеть перед поклонниками. «Ну что ты меня позоришь, ну что ты из меня грязнулю делаешь на весь Инстаграм», - говорит композитор. «Вожусь со своими девчонками… В семье обнаружился Мойдодыр-Деми, которую приучали все время мыть руки, а теперь пошла тема, и она требует это ото всех, подошедших к ней. Что-то хорошее я сделал в прошлой жизни, если в этой Господь послал мне такую доченьку как Сашенька», - написал в комментарии Игорь Крутой.

Отметим, что в конце опубликованного видеоролика, он с Александрой Крутой расположился на лавочке в парке. «Как хорошо наблюдать за прохожими», - подчеркивает музыкант.

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ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:36

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