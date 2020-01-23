Внучка Деми-Роуз напомнила Игорю Крутому, что "надо мыть ручки" перед приемом пищи

В начале видеоролика Игорь Крутой делится впечатлениями о семье, которой сложно просыпаться по утрам. Затем наследница музыканта указывает за завтраком: «Ты забыл помыть ручки!» После неловкого молчания Крутой заявляет девочке, что не стоит позорить его на всю социальную сеть перед поклонниками., - говорит композитор., - написал в комментарии Игорь Крутой.Отметим, что в конце опубликованного видеоролика, он с Александрой Крутой расположился на лавочке в парке., - подчеркивает музыкант.