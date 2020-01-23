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После слухов о романе с Нонной Гришаевой Дмитрию Исаеву удалось сохранить семью

Журналисты выяснили, изменял ли Дмитрий Исаев своим женам. После слухов о романе с Нонной Гришаевой актеру удалось сохранить семью.

Первый брак Дмитрия Исаева распался из-за неопытности супругов и бытовых трудностей, но второй был разрушен, как считает публика, любовницей артиста. Балерина занималась имиджем звезды и помогла избавиться от пристрастия к алкоголю, но спустя 6 лет совместной жизни он заявил, что нуждается в отдыхе. Это поставило точку в отношениях с Гинкевич, а новой избранницей стала танцовщица Оксана Рожок. Вторая жена артиста намекала, что ее супруга увела подруга, но Исаев отметил, что на момент начала их романа дружба между артистками сошла на нет.

У Исаева родился сын и он обрел гармонию, но брак оказался под вопросом с появлением слухов об его изменах с Нонной Гришаевой. Пара целовалась и флиртовала в лобби отеля ночью во время гастролей. Вскоре актеры заявили, что разрешили этот личный вопрос. В итоге Исаев и Рожок смогли возобновить отношения.

От первого брака у Дмитрия Исаева остались две дочери, с которыми он тесно начал общаться только 8 лет назад. Сейчас он работает в кино, а его супруга ведет танцевальный кружок.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:04

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