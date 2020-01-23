После слухов о романе с Нонной Гришаевой Дмитрию Исаеву удалось сохранить семью





Первый брак Дмитрия Исаева распался из-за неопытности супругов и бытовых трудностей, но второй был разрушен, как считает публика, любовницей артиста. Балерина занималась имиджем звезды и помогла избавиться от пристрастия к алкоголю, но спустя 6 лет совместной жизни он заявил, что нуждается в отдыхе. Это поставило точку в отношениях с Гинкевич, а новой избранницей стала танцовщица Оксана Рожок. Вторая жена артиста намекала, что ее супруга увела подруга, но Исаев отметил, что на момент начала их романа дружба между артистками сошла на нет.У Исаева родился сын и он обрел гармонию, но брак оказался под вопросом с появлением слухов об его изменах с Нонной Гришаевой. Пара целовалась и флиртовала в лобби отеля ночью во время гастролей. Вскоре актеры заявили, что разрешили этот личный вопрос. В итоге Исаев и Рожок смогли возобновить отношения.От первого брака у Дмитрия Исаева остались две дочери, с которыми он тесно начал общаться только 8 лет назад. Сейчас он работает в кино, а его супруга ведет танцевальный кружок.