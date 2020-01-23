Внедорожник Mahindra Roxor поменял дизайн после иска FCA





Относительно противостояния марок FCA и Mahindra известно много, так как ситуация длится долгое время. Концерн FCA сообщил, что новая индийская модель SUV копирует экстерьер модели Jeep CJ выпуска 1940 года. Авто производства Mahindra и Jeep имеют сходство на законных основаниях. В 1950-х индийцы купили у американского бренда соответствующую лицензию. При этом претензии стороны не озвучивали. Всё изменилось с момента выпуска Mahindra Roxor на территории автосалонов США.Сотрудники индийского бренда приняли решение не дожидаться резолюции суда по иску и в настоящее время осуществили незначительный рестайлинг модели Roxor нового поколения. Внедорожник получил обновлённый дизайн решетки радиатора. Ряд вертикальных секций модели имеют овальные ячейки. С подобным обновлением Mahindra Roxor получила сходство с иным популярным кроссовером - FJ40 от бренда Toyota Land Cruiser. При этом японцы не выразили своего недовольства по отношению к индийской марке. Трудно сказать, насколько такое решение окажет помощь в разрешении конфликтной ситуации. Эксперты не исключают, что модель Roxor получит запрет на продажи в пределах рынка США.