АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Внедорожник Mahindra Roxor поменял дизайн после иска FCA

Внедорожник модели Mahindra Roxor сменил собственный дизайн после получения иска со стороны FCA. Индийская компания обвинялась в плагиате продукции бренда Jeep.

Относительно противостояния марок FCA и Mahindra известно много, так как ситуация длится долгое время. Концерн FCA сообщил, что новая индийская модель SUV копирует экстерьер модели Jeep CJ выпуска 1940 года. Авто производства Mahindra и Jeep имеют сходство на законных основаниях. В 1950-х индийцы купили у американского бренда соответствующую лицензию. При этом претензии стороны не озвучивали. Всё изменилось с момента выпуска Mahindra Roxor на территории автосалонов США.

Сотрудники индийского бренда приняли решение не дожидаться резолюции суда по иску и в настоящее время осуществили незначительный рестайлинг модели Roxor нового поколения. Внедорожник получил обновлённый дизайн решетки радиатора. Ряд вертикальных секций модели имеют овальные ячейки. С подобным обновлением Mahindra Roxor получила сходство с иным популярным кроссовером - FJ40 от бренда Toyota Land Cruiser. При этом японцы не выразили своего недовольства по отношению к индийской марке. Трудно сказать, насколько такое решение окажет помощь в разрешении конфликтной ситуации. Эксперты не исключают, что модель Roxor получит запрет на продажи в пределах рынка США.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Внучка Деми-Роуз напомнила Игорю Крутому, что "надо мыть ручки" перед приемом…
Suzuki Jimny нашел способ остаться на рынке …
Полуобнаженная Анастасия Волочкова «искупалась» в…
Российские ученые выяснили, как вели себя неандертальцы при извержениях…
Евгения Плющенко с сыном тепло встретили в…
Внедорожник Mahindra Roxor поменял дизайн после иска…
Владимир Винокур усомнился в правдивости скандала с Александром Долгополовым из-за…
Герман Греф может уйти с поста главы Сбербанка в случае смены ключевого…
Ученые выяснили, что некоторые доисторические крокодилы были…
Продажи гибкого складного смартфона Motorola Razr стартуют в начале…
Звезда «Дом-2» Антон Шоки публично огласил результаты анализов на венерические…
Елена Малышева прокомментировала информацию о распространении китайского…
Названы факты о беременности женщин в России, которые удивляют…
Ученые рассказали, почему гитаристы обладают уникальным…
Елена Воробей о выступлении Александра Долгополова: "Такие шутки рассчитаны на очень необразованную…
Стала известна дата выпуска нового Ford Mondeo в кузове…
Комик Александр Долгополов поспешно покинул Россию после проверки его выступлений…
Эксперты прокомментировали строительство двух железнодорожных магистралей стратегического значения в…
Американские ученые разработали новое лекарство от…
Елена Валюшкина поделилась редким снимком сына и дочери от первого…
Alfa Romeo представит загадочную модель в день празднования 100 лет…
Звезда «Дом-2» Настя Балинская отрицает связь с Лешей…
Хиромант Дмитрий Ермолаев предсказал актрисе Юлии Пересильд проблемы со…
Эксперты бенчмарка DxOMark оценили возможности Sony Xperia…
Учёные из Таиланда выяснили, что масло рисовых отрубей снижает уровень…
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip оснастят "режимом…
Лука Затравкин бросил вызов Анастасии…
Кейт Мидлтон приписывают неоднократные нарушения королевского…
Просмотреть все новости