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Медики назвали главные причины возникновения болей в пояснице

Вопреки распространенному мнению, от хронических болей в пояснице страдают не только пожилые люди. Этому способствуют несколько причин, которые перечислили врачи.

Из-за совмещенного воздействия физических, эмоциональных и ментальных нагрузок, неприятные ощущения в пояснице появляются и у молодого поколения. Медики предупреждают, что не всегда боли в той или иной части спины говорят о проблемах с позвоночником, иногда указывая на скрытое и опасное заболевание. К примеру, симптом может указывать на воспаление инфекционного характера, начало образования злокачественных клеток в органах малого таза, проблемы с кровеносными сосудами или нервной системой. Поэтому нельзя откладывать поход к врачу при длительном страдании от болей.

Другим наиболее распространенным заболеванием может быть остеохондроз. Недуг офисных работников и людей малоподвижных профессий развивается в результате пребывания тела в одном положении, которое чревато ущемлением нервных корешков, идущих от спинного мозга. Подобным эффектом обладает также ишиас, сопровождающийся дистрофией межпозвоночного диска. Избежать этого можно, занимаясь фитнесом или гимнастикой. Беременным женщинам необходимо следить за резкими и пульсирующими ощущениями в пояснице, которые могут привести к выкидышу или внезапному росту прогестерона. При малейших намеках на болевые ощущений в нижней части живота необходимо обратиться к гинекологу.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:45

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