Suzuki Jimny нашел способ остаться на рынке Европы





В 2021 году, в странах, участницах ЕС, вступают в силу новые требования к транспортным средствам. Ряд автомобилей престижных марок не соответствуют стандартам экологической чистоты производимых ими машин. Японский автоконцерн Suzuki нашел возможность не уходить с рынка Европейского Союза.Несмотря на выделение компактным внедорожником Jimny повышенного количества газов CO2, модель может остаться в продаже в странах ЕС. Для этого менеджмент корпорации намерен перепрофилировать кроссовер в сегмент коммерческих автомобилей. К данной группе машин требования к выбросам не настолько строгие, что поможет японской компании не выводить из европейского рынка модель.Транспортное средство немного модифицируют, после чего все вопросы должны быть решены. В нем уже не будет ряда задних кресел, что поможет Suzuki перевести машину в разряд коммерческих, а не пассажирских авто. Впрочем, возможно возвращение стандартной версии после того, как в SUV установят новый, более экологичный силовой агрегат.Стоит отметить, что среди европейских потребителей указанная модель пользуется повышенным спросом. Именно это мотивировало производителя несколько изменить внешний вид , также переведя ее в другую группу товаров.