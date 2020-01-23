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Suzuki Jimny нашел способ остаться на рынке Европы

Suzuki Jimny не отвечает новым критериям экологии, поскольку уровень выбросов CO₂ не соответствует новым требованиям. Однако руководство японской компании нашло способ обойти все правила и остаться на рынке Европы.
Suzuki Jimny нашел способ остаться на рынке Европы

В 2021 году, в странах, участницах ЕС, вступают в силу новые требования к транспортным средствам. Ряд автомобилей престижных марок не соответствуют стандартам экологической чистоты производимых ими машин. Японский автоконцерн Suzuki нашел возможность не уходить с рынка Европейского Союза.

Несмотря на выделение компактным внедорожником Jimny повышенного количества газов CO2, модель может остаться в продаже в странах ЕС. Для этого менеджмент корпорации намерен перепрофилировать кроссовер в сегмент коммерческих автомобилей. К данной группе машин требования к выбросам не настолько строгие, что поможет японской компании не выводить из европейского рынка модель.

Транспортное средство немного модифицируют, после чего все вопросы должны быть решены. В нем уже не будет ряда задних кресел, что поможет Suzuki перевести машину в разряд коммерческих, а не пассажирских авто. Впрочем, возможно возвращение стандартной версии после того, как в SUV установят новый, более экологичный силовой агрегат.

Стоит отметить, что среди европейских потребителей указанная модель пользуется повышенным спросом. Именно это мотивировало производителя несколько изменить внешний вид , также переведя ее в другую группу товаров.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:25

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