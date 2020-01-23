Елена Малышева прокомментировала информацию о распространении китайского коронавируса

Доктор заявил о сравнительно невысоких способностях нового коронавируса передаваться от заболевшего человека к здоровому. Владимир Никифоров не считает заболевание катастрофой, если оно будет протекать так, как до недавнего времени, а также не видит явной угрозы эпидемии в России, так как вероятность заразиться вирусом непосредственно от носителя крайне маловероятна. Он советует проживающим в городе Ухань носить маски и следить за гигиеной. Выявить коронавирус сможет только лабораторный анализ, а на приеме в больнице пациенту с таким заболеванием могут поставить диагноз “пневмония”.Главными признаками нового коронавируса считается повышенная температура, одышка и кашель. Малышева советует при наличии этих симптомов обратиться к врачу.