Эксперты прокомментировали строительство двух железнодорожных магистралей стратегического значения в Коми





«Развитие железнодорожной инфраструктуры стратегического значения имеет важное значение для всего государства. Благодаря проекту регион получил дивиденды в крупных размерах. Республика продолжает развиваться благодаря экономическим инициативам на своей территории. Развитие сырьевой базы СМП, появление современных железнодорожных сетей, расширение инфраструктуры и другие перспективы не могут не радовать. Власти постепенно раскрывают потенциал регионов, который ранее не удавалось рассмотреть. Такие проекты также могут привлечь и иностранных инвесторов в рамках международного сотрудничества, что определенно выгодно для региона», - рассказал Вячеслав Бельдей, являющийся главой «Фонда содействия евразийской интеграции».«Баренцкомур и Белкомур являются важными импульсами для развития республики. Приток инвестиций и рост количества рабочих мест будут стимулировать промышленный сектор и экспорт. Если проанализировать все риски, то заметить потенциально опасные факторы будет очень сложно. В проекте будут принимать участие Росатом и РЖД, имеющие отличную репутацию. Компании в свое время справились с массой рисков, из-за чего можно с уверенностью сказать, что все пройдет замечательно. Главной задачей для региона является удерживание уже имеющихся инвестиций в заданном коридоре», - рассказал директор Института социально-экономической модернизации Константин Бакулев.