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Эксперты прокомментировали строительство двух железнодорожных магистралей стратегического значения в Коми

В Коми началось строительство сразу двух железнодорожных магистралей, имеющих стратегическое значение. Мнения местных жителей на этот счет разделились, ввиду чего к обсуждению вопроса подключились эксперты.
Эксперты прокомментировали строительство двух железнодорожных магистралей стратегического значения в Коми

«Развитие железнодорожной инфраструктуры стратегического значения имеет важное значение для всего государства. Благодаря проекту регион получил дивиденды в крупных размерах. Республика продолжает развиваться благодаря экономическим инициативам на своей территории. Развитие сырьевой базы СМП, появление современных железнодорожных сетей, расширение инфраструктуры и другие перспективы не могут не радовать. Власти постепенно раскрывают потенциал регионов, который ранее не удавалось рассмотреть. Такие проекты также могут привлечь и иностранных инвесторов в рамках международного сотрудничества, что определенно выгодно для региона», - рассказал Вячеслав Бельдей, являющийся главой «Фонда содействия евразийской интеграции».

«Баренцкомур и Белкомур являются важными импульсами для развития республики. Приток инвестиций и рост количества рабочих мест будут стимулировать промышленный сектор и экспорт. Если проанализировать все риски, то заметить потенциально опасные факторы будет очень сложно. В проекте будут принимать участие Росатом и РЖД, имеющие отличную репутацию. Компании в свое время справились с массой рисков, из-за чего можно с уверенностью сказать, что все пройдет замечательно. Главной задачей для региона является удерживание уже имеющихся инвестиций в заданном коридоре», - рассказал директор Института социально-экономической модернизации Константин Бакулев.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:41

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