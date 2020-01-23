Герман Греф может уйти с поста главы Сбербанка в случае смены ключевого акционера





Во время форума в Давосе Герман Греф заявил, что считает возможным свой уход с руководящего поста в Сбербанке, если смена главного акционера приведет к выбору иной стратегии. Однако он сразу предупредил, что организация не намерена в ближайшем будущем идти на такой шаг.На данный момент 50% плюс одна акция принадлежат ЦБ РВ, но глава положительно оценивает вероятность смены основного акционера. Сейчас представители организации ведут переговоры в данном русле.