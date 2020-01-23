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Елена Воробей о выступлении Александра Долгополова: "Такие шутки рассчитаны на очень необразованную аудиторию"

Артистка российского шоу-бизнеса Елена Воробей раскритиковала выступление своего коллеги по юмору Александра Долгополова. Она отметила, что такой юмор пригодится только для «необразованной» аудитории.
Елена Воробей о выступлении Александра Долгополова: "Такие шутки рассчитаны на очень необразованную аудиторию"

Ранее было известно, что знаменитый стендапер Долгополов во время выступления в петербургском баре HopHead Tap Room позволил себе довольно-таки вызывающие высказывания. Артист опрометчиво шутил по поводу персоны Иисуса Христа и сопровождал выступление нецензурной речью. Как он позже заявил, после такого стендапа даже начали расследование правоохранительные органы, а потому комик был вынужден покинуть территорию РФ.

«Я не ханжа. Но также нужно понимать, что, когда ты общаешься со зрителем, допускать такое нельзя, потому что ты оцениваешь уровень подготовки аудитории. Александр, скорее всего, прекрасно понимает, на какую аудиторию работает. Однако не нужно забывать участь знаменитого режиссера Карло Пазолини, который закончил свою жизнь не вполне благополучно», - высказывается на эту тему Елена Воробей. Также юмористка уточнила, что любая вещь, которая доноситься в аудиторию с целью шутки, должна иметь меру. Это правило уместно и для религиозных аспектов.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:00

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