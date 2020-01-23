Елена Воробей о выступлении Александра Долгополова: "Такие шутки рассчитаны на очень необразованную аудиторию"





Ранее было известно, что знаменитый стендапер Долгополов во время выступления в петербургском баре HopHead Tap Room позволил себе довольно-таки вызывающие высказывания. Артист опрометчиво шутил по поводу персоны Иисуса Христа и сопровождал выступление нецензурной речью. Как он позже заявил, после такого стендапа даже начали расследование правоохранительные органы, а потому комик был вынужден покинуть территорию РФ., - высказывается на эту тему Елена Воробей. Также юмористка уточнила, что любая вещь, которая доноситься в аудиторию с целью шутки, должна иметь меру. Это правило уместно и для религиозных аспектов.