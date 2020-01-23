Продажи гибкого складного смартфона Motorola Razr стартуют в начале февраля
Гибкий складной смартфон Motorola Razr станет доступен для покупки с 6 февраля. Стали известны цены новинки на американском рынке.
Motorola изначально планировала выпустить Razr 26 декабря, но поставки начнутся 26 января. Тогда же можно будет оформить предзаказ, а в магазинах США устройство появится 6 февраля. Производитель объясняет задержки тем, что спрос на новый гибкий аппарат оказался гораздо выше ожидаемого. Стоимость смартфона на американском рынке составляет около 1,5 тысяч долларов. Пока неизвестно, планируется ли запуск продаж в странах Европы.
О возрождении линейки Razr стало известно в 2019 году, а первым аппаратом стал гибкий смартфон, имеющий сходство с оригинальной раскладушкой.
Motorola изначально планировала выпустить Razr 26 декабря, но поставки начнутся 26 января. Тогда же можно будет оформить предзаказ, а в магазинах США устройство появится 6 февраля. Производитель объясняет задержки тем, что спрос на новый гибкий аппарат оказался гораздо выше ожидаемого. Стоимость смартфона на американском рынке составляет около 1,5 тысяч долларов. Пока неизвестно, планируется ли запуск продаж в странах Европы.
О возрождении линейки Razr стало известно в 2019 году, а первым аппаратом стал гибкий смартфон, имеющий сходство с оригинальной раскладушкой.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:25