Российские ученые выяснили, как вели себя неандертальцы при извержениях Эльбруса





Археологи изучили материалы, полученные в процессе изучения Приэльбрусья. Данные датируются периодом проживания на этой территории неандертальцев. Специалистам удалось установить, что во время извержений Эльбруса или Казбека древние люди покидали свои стоянки и искали более безопасное место для жизни. Активность заселения северной части Центрального Кавказа резко уменьшается после извержений.Эти данные были получены в ходе исследования 11 слоев почвы в месте стоянки неандертальцев. Там были найдены древние изделия из обсидиана и кремния, кости зверей, которых древние люди употребляли в пищу. На данный момент ученым удалось найти около трех тысяч артефактов в данном районе. В периоды, когда вулканы начинали активно извергаться, поселения покидались жителями. От этих природных катаклизмов сильно страдала природа данной территории.