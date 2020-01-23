Российские ученые выяснили, как вели себя неандертальцы при извержениях Эльбруса
Российские ученые выяснили, как вели себя неандертальцы при извержениях Эльбруса. Специалисты предположили, что предки людей надолго покидали опасные районы.
Археологи изучили материалы, полученные в процессе изучения Приэльбрусья. Данные датируются периодом проживания на этой территории неандертальцев. Специалистам удалось установить, что во время извержений Эльбруса или Казбека древние люди покидали свои стоянки и искали более безопасное место для жизни. Активность заселения северной части Центрального Кавказа резко уменьшается после извержений.
Эти данные были получены в ходе исследования 11 слоев почвы в месте стоянки неандертальцев. Там были найдены древние изделия из обсидиана и кремния, кости зверей, которых древние люди употребляли в пищу. На данный момент ученым удалось найти около трех тысяч артефактов в данном районе. В периоды, когда вулканы начинали активно извергаться, поселения покидались жителями. От этих природных катаклизмов сильно страдала природа данной территории.
Археологи изучили материалы, полученные в процессе изучения Приэльбрусья. Данные датируются периодом проживания на этой территории неандертальцев. Специалистам удалось установить, что во время извержений Эльбруса или Казбека древние люди покидали свои стоянки и искали более безопасное место для жизни. Активность заселения северной части Центрального Кавказа резко уменьшается после извержений.
Эти данные были получены в ходе исследования 11 слоев почвы в месте стоянки неандертальцев. Там были найдены древние изделия из обсидиана и кремния, кости зверей, которых древние люди употребляли в пищу. На данный момент ученым удалось найти около трех тысяч артефактов в данном районе. В периоды, когда вулканы начинали активно извергаться, поселения покидались жителями. От этих природных катаклизмов сильно страдала природа данной территории.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:11