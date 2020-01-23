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Стала известна дата выпуска нового Ford Mondeo в кузове кроссовера

Появилась информация о дате официального выпуска на рынок модели Ford Mondeo в кузове кроссовера. Ожидается, что массовая сборка стартует в 2021 году.
Стала известна дата выпуска нового Ford Mondeo в кузове кроссовера

На портале Ford of Europe показан список запчастей и разного рода инструментов для модели нового поколения. В нём отмечается, что транспортное средство будет оснащено гибридным силовым агрегатом. В перечне инструментов описаны узлы для задней оси, датируемые 2020-м. На основании этого можно прийти к выводу, что кроссовер станет доступен на рынке в конце 2021-го. В каталоге описано приспособление для снятия листовой рессоры. На текущий момент Ford на территории ЕС не имеет подобной конструкции.

Текущая гибридная версия Mondeo получила небольшой объём багажника по причине иной конструкции. Вероятно, авто будет оснащено силовым агрегатом от Kuga PHEV. Комплекс включает в себя двигатель объёмом 2,5 л и электрический привод. Общая мощность установки составляет 222 «лошадки». Запас хода без горючего топлива составляет 54 км.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:54

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