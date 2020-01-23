Ученые рассказали, почему гитаристы обладают уникальным мышлением





Игра на гитаре требует координации рук и глаз, креативности, памяти, интуиции, импровизации и множества других функций мозга. Любой, кто когда-либо пытался освоить музыкальный инструмент, знает, насколько это сложная задача, с которой даже профессиональные исполнители иногда испытывают трудности. Новые данные, собранные учеными из немецкого Институт Макса Планка, подтвердили, что мозг всех гитаристов обладает особой химией.В одном из исследований сделан вывод о том, что музыканты способны «синхронизировать» свою ЦНС с другими из-за постоянных репетиций и попыток играть наравне с коллегами. У них также отмечалась повышенная интуиция, позволяющая предвидеть изменение в структуре композиции и понимании того, что произойдет через несколько тактов. Феномен связан с работой нейронных сетей, которые отвечают за социальное познание и музыкальные способности. Гитарист во время исполнения отключает сознательную часть и подключается к бессознательной, что позволяет ему проявлять фантазию и повышать способности к импровизации.