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Елена Валюшкина поделилась редким снимком сына и дочери от первого брака

Артистка Елена Валюшкина поделилась со своими подписчиками в Instagram редкими снимками сына и дочери, рожденными от первого брака. Со вторым мужем она рассталась уже пять лет назад.
Елена Валюшкина поделилась редким снимком сына и дочери от первого брака

«Да, да, да! У нас еще и сынок имеется! Василек! Подарочки мои долгожданные! 23! Расти большой! Мы рядом», - подписала пост социальной сети Валюшкина и поздравила сына с 23-летием. Стоит отметить, что дочь артистки младше брата на шесть лет, но они восхищают внешним сходством. Сама же Елена Валюшкина находилось замужем за отцом ее детей Александром Яцко на протяжении двадцати лет. Познакомились они во время постановки одного из спектаклей, так как работали вместе в театре Моссовета. На данный момент известно, что бывший супруг актрисы состоит в новых отношениях с молодой возлюбленной. Более того, в скором времени они планируют устроить пышную свадьбу.

Что касается личной жизни Валюшкиной, она смело заявляет, что «отдыхает от мужчин». При этом артистка отмечает, что крест ставить на себе не собирается. Звезда с удовольствием поддерживает свою физическую форму, а также активно путешествует и заводит новые знакомства.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:30

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