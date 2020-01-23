Названы факты о беременности женщин в России, которые удивляют иностранцев





Беременные женщины в России стараются встать на учет как можно быстрее, а именно в течение первого триместра. В развитых странах будущие матери могут выбирать, когда впервые идти к врачу и делать ли это вообще. Однако, даже в Европе не везде есть оплачиваемый декрет, а у многих он не превышает 2-3 месяца. Несмотря на сохранение рабочего места, в России ежемесячные государственные выплаты чрезвычайно маленькие.Врачи часто прописывают пациентам в положении лекарства, когда за рубежом от них стараются полностью отказываться на этот период, считая потенциально опасными. При этом среди россиянок процветают суеверия и искренняя вера в то, что рожать нужно в молодом возрасте. Часто в западных странах женщины задумываются о первом ребенке к 35-40 годам. В России осуждают матерей, которые родили вне брака, а беременность здесь считается поводом для росписи. В США и странах Европы беременные могут расслабиться и не следить за внешностью, многие отказываются от маникюра, укладки и каблуков. При этом в России старшее поколение чрезмерно вовлечено в процесс воспитания детей и ухода за ними.