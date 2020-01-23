Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров не дает деньги на сына
После того, как звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель вернулась из Владивостока, то она, не успев разобрать свои вещи, заявила, что Илья Яббаров не помогает ей с деньгами на общего ребенка. Во время путешествия Богдан заболел, а его лечение обошлось приблизительно в 70 тысяч рублей.
Участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель рассказала, что Богдан во Владивостоке лежал вместе с ней в больнице. Она за это время похудела на шесть килограмм, а Илья Яббаров лишь звонил и спрашивал, как самочувствие у сына, но материальную помощь, так и не предложил.
О ситуации, которую ей пришлось, пережить Алена Рапунцель рассказала Валерию Блюменкранцу, который пришел к ней в гости. Девушка отметила, что ребенок перенес тяжелый бронхит. Илья Яббаров состоянием здоровья сына пытался интересоваться, но помочь деньгами, так и не предложил.
В итоге большинство зрителей пришли к выводу, что Илья Яббаров начнет, как всегда отнекиваться, и скорее всего, скажет, что его не просили перевести деньги на карточку. Таким образом он в очередной раз найдет себе оправдание, но между Аленой Рапунцель и Ильей Яббаровым может начаться вновь конфликт из-за финансов.
Участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель рассказала, что Богдан во Владивостоке лежал вместе с ней в больнице. Она за это время похудела на шесть килограмм, а Илья Яббаров лишь звонил и спрашивал, как самочувствие у сына, но материальную помощь, так и не предложил.
О ситуации, которую ей пришлось, пережить Алена Рапунцель рассказала Валерию Блюменкранцу, который пришел к ней в гости. Девушка отметила, что ребенок перенес тяжелый бронхит. Илья Яббаров состоянием здоровья сына пытался интересоваться, но помочь деньгами, так и не предложил.
В итоге большинство зрителей пришли к выводу, что Илья Яббаров начнет, как всегда отнекиваться, и скорее всего, скажет, что его не просили перевести деньги на карточку. Таким образом он в очередной раз найдет себе оправдание, но между Аленой Рапунцель и Ильей Яббаровым может начаться вновь конфликт из-за финансов.