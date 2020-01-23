Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров не дает деньги на сына





Участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель рассказала, что Богдан во Владивостоке лежал вместе с ней в больнице. Она за это время похудела на шесть килограмм, а Илья Яббаров лишь звонил и спрашивал, как самочувствие у сына, но материальную помощь, так и не предложил.О ситуации, которую ей пришлось, пережить Алена Рапунцель рассказала Валерию Блюменкранцу, который пришел к ней в гости. Девушка отметила, что ребенок перенес тяжелый бронхит. Илья Яббаров состоянием здоровья сына пытался интересоваться, но помочь деньгами, так и не предложил.В итоге большинство зрителей пришли к выводу, что Илья Яббаров начнет, как всегда отнекиваться, и скорее всего, скажет, что его не просили перевести деньги на карточку. Таким образом он в очередной раз найдет себе оправдание, но между Аленой Рапунцель и Ильей Яббаровым может начаться вновь конфликт из-за финансов.