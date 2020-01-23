АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров не дает деньги на сына

После того, как звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель вернулась из Владивостока, то она, не успев разобрать свои вещи, заявила, что Илья Яббаров не помогает ей с деньгами на общего ребенка. Во время путешествия Богдан заболел, а его лечение обошлось приблизительно в 70 тысяч рублей.

Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров не дает деньги на сына

Участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель рассказала, что Богдан во Владивостоке лежал вместе с ней в больнице. Она за это время похудела на шесть килограмм, а Илья Яббаров лишь звонил и спрашивал, как самочувствие у сына, но материальную помощь, так и не предложил.

О ситуации, которую ей пришлось, пережить Алена Рапунцель рассказала Валерию Блюменкранцу, который пришел к ней в гости. Девушка отметила, что ребенок перенес тяжелый бронхит. Илья Яббаров состоянием здоровья сына пытался интересоваться, но помочь деньгами, так и не предложил.


В итоге большинство зрителей пришли к выводу, что Илья Яббаров начнет, как всегда отнекиваться, и скорее всего, скажет, что его не просили перевести деньги на карточку. Таким образом он в очередной раз найдет себе оправдание, но между Аленой Рапунцель и Ильей Яббаровым может начаться вновь конфликт из-за финансов.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров не дает деньги на…
Ляйсан Утяшева стала выглядеть старше из-за тяжелой работы и…
Экс-участник проекта "Дом-2" Андрей Чуев посвятил умершей матери трогательные…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать…
Экс-участница "Дома-2" Инна Воловичева пожаловалась на дорогостоящее строительство собственного…
HONOR и Sony раскритиковали тренд на камеры с разрешением 100 Mpx для…
Татьяна Тарасова впервые после ссоры заговорила об Этери…
Врач Антонина Стародубова развеяла миф о способности грейпфрутов сжигать лишние…
Фотошпионы рассекретили интерьер Audi S3…
Ученые выявили неизвестные ранее древние вирусы в Тибетском…
"75 тысяч рублей за одну фразу": Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно намерена потребовать с Ольги Рапунцель компенсацию за…
Певица Ханна призналась, что мечтает о многодетной…
"Ей не нужно "Евровидение": Сергей Лазарев раскритиковал песни Ольги Бузовой и ее…
Ученые установили причину погружения земного океана под кору…
Звезда «Дом-2» Яна Шафеева познакомилась с мамой Захара…
"Говорят, что "неформат"": Алиана Устиненко призналась, что проект "Дом-2" мешает ей в…
“Не выдержали нервы”: Александр Пашков объяснил расставание с первой…
«Оно того стоило!»: Ксения Собчак объяснила, почему снимала виллу за полтора миллиона рублей в…
Xiaomi намерена войти в сферу производства…
В Помпеях ученые обнаружили остатки мозга в виде черной стеклянной…
Эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов от Xiaomi в 2020…
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова отметила свой 24-й день…
Медики назвали факторы, повышающие риск развития…
В BMW не исключают создание конкурента Porsche…
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Цатурян сыграла свою первую роль в…
В Меншиковском дворце Петербурга обнаружили множество документов XVIII-XX…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно уверена, что Диму Дмитренко избила Ольга…
В Rolls-Royce хотят построить компактный ядерный…
Просмотреть все новости