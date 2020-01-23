АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Экс-участник проекта "Дом-2" Андрей Чуев посвятил умершей матери трогательные стихи

Экс-участник проекта "Дом-2" Андрей Чуев посвятил своей умершей матери трогательные стихи. Как признался сам молодой человек, они были написаны еще в 2012 году, но показать свои строки он решился только сейчас.
Экс-участник проекта "Дом-2" Андрей Чуев посвятил умершей матери трогательные стихи

Мать Андрея Чуева ушла из жизни в 2012 году, на протяжении года женщина боролась с раком, но так и не смогла преодолеть недуг. Потеря родного человека стала для экс-участника проекта "Дом-2" стала невосполнимой утратой и очень сильным ударом, он так сильно переживал и страдал, что просто не мог выразить свои эмоции. Когда настал пик, Чуев просто выплеснул переживания на бумагу.

На своей странице в INstagram Андрей Чуев поделился, что увидел маму в гробу на похоронах, она была очень красивой. Тогда мужчина понял, что Господь забрал ее в рай, ему не нужно из-за этого страдать, плакать, переживать и расстраиваться. В стихах экс-проектант признался самому родному человеку в вечной любви и признался, что мама навсегда останется с ним в его памяти.
"Тебя больше нет, моя мама,
Ты ушла в небеса,
И, уверен я, рада,
Что ты видишь «Отца».
И ты знаешь, как там,
Ну а я продолжаю,
Продолжаю любить тебя, мам!", - пишет Чуев.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров не дает деньги на…
Ляйсан Утяшева стала выглядеть старше из-за тяжелой работы и…
Экс-участник проекта "Дом-2" Андрей Чуев посвятил умершей матери трогательные…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать…
Экс-участница "Дома-2" Инна Воловичева пожаловалась на дорогостоящее строительство собственного…
HONOR и Sony раскритиковали тренд на камеры с разрешением 100 Mpx для…
Татьяна Тарасова впервые после ссоры заговорила об Этери…
Врач Антонина Стародубова развеяла миф о способности грейпфрутов сжигать лишние…
Фотошпионы рассекретили интерьер Audi S3…
Ученые выявили неизвестные ранее древние вирусы в Тибетском…
"75 тысяч рублей за одну фразу": Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно намерена потребовать с Ольги Рапунцель компенсацию за…
Певица Ханна призналась, что мечтает о многодетной…
"Ей не нужно "Евровидение": Сергей Лазарев раскритиковал песни Ольги Бузовой и ее…
Ученые установили причину погружения земного океана под кору…
Звезда «Дом-2» Яна Шафеева познакомилась с мамой Захара…
"Говорят, что "неформат"": Алиана Устиненко призналась, что проект "Дом-2" мешает ей в…
“Не выдержали нервы”: Александр Пашков объяснил расставание с первой…
«Оно того стоило!»: Ксения Собчак объяснила, почему снимала виллу за полтора миллиона рублей в…
Xiaomi намерена войти в сферу производства…
В Помпеях ученые обнаружили остатки мозга в виде черной стеклянной…
Эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов от Xiaomi в 2020…
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова отметила свой 24-й день…
Медики назвали факторы, повышающие риск развития…
В BMW не исключают создание конкурента Porsche…
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Цатурян сыграла свою первую роль в…
В Меншиковском дворце Петербурга обнаружили множество документов XVIII-XX…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно уверена, что Диму Дмитренко избила Ольга…
В Rolls-Royce хотят построить компактный ядерный…
Просмотреть все новости