Экс-участник проекта "Дом-2" Андрей Чуев посвятил умершей матери трогательные стихи

"Тебя больше нет, моя мама,

Ты ушла в небеса,

И, уверен я, рада,

Что ты видишь «Отца».

И ты знаешь, как там,

Ну а я продолжаю,

Продолжаю любить тебя, мам!", - пишет Чуев.

Мать Андрея Чуева ушла из жизни в 2012 году, на протяжении года женщина боролась с раком, но так и не смогла преодолеть недуг. Потеря родного человека стала для экс-участника проекта "Дом-2" стала невосполнимой утратой и очень сильным ударом, он так сильно переживал и страдал, что просто не мог выразить свои эмоции. Когда настал пик, Чуев просто выплеснул переживания на бумагу.На своей странице в INstagram Андрей Чуев поделился, что увидел маму в гробу на похоронах, она была очень красивой. Тогда мужчина понял, что Господь забрал ее в рай, ему не нужно из-за этого страдать, плакать, переживать и расстраиваться. В стихах экс-проектант признался самому родному человеку в вечной любви и признался, что мама навсегда останется с ним в его памяти.