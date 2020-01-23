Американские ученые разработали новое лекарство от остеоартрита





Сотрудники Института Солка рассказали об объединённом использовании двух лекарственных молекул, которые называются alpha-KLOTHO и TGF beta receptor 2. Ранее во время исследований с использованием каждой из этих молекул отдельно получались хорошие результаты. Испытывая препарат на мышах ученые пришли к выводу, что полученная формула позволяет не только существенно увеличить степень гибкости хрящей, которые деформировались, но также приумножить количество структурных клеток, не позволяющих им очень быстро изнашиваться.Эксперты предполагают, что такой же уровень результативности возможно достичь, используя препараты для пациентов, так как организмы мышей и людей очень похожи. Стоит отметить, что ученым ещё необходимо усовершенствовать формулу, так как на данном этапе всё ещё имеются некоторые проблемы и раздражительные факторы. В скором времени специалисты обещают продемонстрировать обновлённый вариант лекарственного препарата от артрита.