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Лука Затравкин бросил вызов Анастасии Волочковой

Лука Затравкин бросил вызов Анастасии Волочковой. Сын Никаса Сафронова планирует состязаться с балериной в шпагатах.
Лука Затравкин бросил вызов Анастасии Волочковой

Пианист Лука Затравкин опубликовал свою фотографию, на которой он позирует около бревна, поставив на него свою ногу. 242-килограмовый музыкант предположительно решил заняться спортом, чтобы превзойти прославленную балерину. Пока ему удалось поставить ногу на высоту своего колена. Он сопроводил свой пост несколькими хештегами, которые гласят о том, что публикация носит юмористический характер. Особенно ярко это иллюстрирует подпись: «гибкость, которой завидует никто».

Лука Затравкин этой публикацией обратил на себя внимание многих. Подписчики высказывали в комментариях свое восхищение чувством юмора, умом и талантом пианиста. Некоторые все же обратили внимание на внешний вид музыканта и посоветовали ему заняться здоровьем, начав с борьбы с лишним весом. Кому-то из фолловеров не понравилось внимание к личности Волочковой.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:54

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