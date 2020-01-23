Лука Затравкин бросил вызов Анастасии Волочковой

Пианист Лука Затравкин опубликовал свою фотографию, на которой он позирует около бревна, поставив на него свою ногу. 242-килограмовый музыкант предположительно решил заняться спортом, чтобы превзойти прославленную балерину. Пока ему удалось поставить ногу на высоту своего колена. Он сопроводил свой пост несколькими хештегами, которые гласят о том, что публикация носит юмористический характер. Особенно ярко это иллюстрирует подпись: «гибкость, которой завидует никто».Лука Затравкин этой публикацией обратил на себя внимание многих. Подписчики высказывали в комментариях свое восхищение чувством юмора, умом и талантом пианиста. Некоторые все же обратили внимание на внешний вид музыканта и посоветовали ему заняться здоровьем, начав с борьбы с лишним весом. Кому-то из фолловеров не понравилось внимание к личности Волочковой.