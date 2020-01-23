Alfa Romeo представит загадочную модель в день празднования 100 лет компании
Марка Alfa Romeo покажет новую загадочную модель 24 июня, в честь наступления празднования 100 лет со дня основания компании. Во время торжественного мероприятия ожидается появление продукта, который изначально создавался как транспортное средство для 2022 года.
Информация относительно подготовленного брендом сюрприза для своих поклонников на сегодня остаётся нераскрытой. Вопрос о версии GT для некоего авто оценивается как сомнительный, несмотря на то, что в 2018-м Alfa Romeo говорила о 2-х новых гибридных моделях с названиями GTV и 8C. Спустя какое-то время 5-летний план окончательно пересмотрели. От спорткаров компания отказалась на основании финансовых соображений, запланирован выпуск массовых продуктов.
Новый SUV станет заметно компактнее, чем Stelvio и Tonale. Предполагается использование платформы PSA, которая позволит взять многое от Peugeot 2008. Последний получил двигатель объёмом 1,2-1,5 л, генерирующим в различных модификациях от 100 до 155 «лошадок». Имеется электромодификация на 136 «лошадей» при запасе хода в 310 км.
Информация относительно подготовленного брендом сюрприза для своих поклонников на сегодня остаётся нераскрытой. Вопрос о версии GT для некоего авто оценивается как сомнительный, несмотря на то, что в 2018-м Alfa Romeo говорила о 2-х новых гибридных моделях с названиями GTV и 8C. Спустя какое-то время 5-летний план окончательно пересмотрели. От спорткаров компания отказалась на основании финансовых соображений, запланирован выпуск массовых продуктов.
Новый SUV станет заметно компактнее, чем Stelvio и Tonale. Предполагается использование платформы PSA, которая позволит взять многое от Peugeot 2008. Последний получил двигатель объёмом 1,2-1,5 л, генерирующим в различных модификациях от 100 до 155 «лошадок». Имеется электромодификация на 136 «лошадей» при запасе хода в 310 км.
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:21