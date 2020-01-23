Alfa Romeo представит загадочную модель в день празднования 100 лет компании





Информация относительно подготовленного брендом сюрприза для своих поклонников на сегодня остаётся нераскрытой. Вопрос о версии GT для некоего авто оценивается как сомнительный, несмотря на то, что в 2018-м Alfa Romeo говорила о 2-х новых гибридных моделях с названиями GTV и 8C. Спустя какое-то время 5-летний план окончательно пересмотрели. От спорткаров компания отказалась на основании финансовых соображений, запланирован выпуск массовых продуктов.Новый SUV станет заметно компактнее, чем Stelvio и Tonale. Предполагается использование платформы PSA, которая позволит взять многое от Peugeot 2008. Последний получил двигатель объёмом 1,2-1,5 л, генерирующим в различных модификациях от 100 до 155 «лошадок». Имеется электромодификация на 136 «лошадей» при запасе хода в 310 км.