Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip оснастят "режимом ноутбука"





Samsung готовится к выпуску своего второго складного телефона Samsung Galaxy Z Flip который дебютирует раньше или параллельно с серией Galaxy S20 в феврале. По словам инсайдеров, используемые в продукте новые шарниры позволят дисплею оставаться в согнутом положении на 90 и 180 градусов. В первом случае гаджет способен функционировать как мини-ноутбук для работы определенных приложений камеры, вроде Google Duo и Camera. В этом режиме все элементы пользовательского интерфейса, которые могут принимать входные данные, будут смещены на "нижний" экран, тогда как на "верхнем" дисплее будет отображаться видео или изображение.Известно, что Samsung ранее продемонстрировала эту функцию, когда впервые показала концепцию гибкого телефона. Ожидается, что Galaxy Z Flip появится на рынке в следующем месяце и будет более доступным, чем оригинальный Samsung Galaxy Fold, который можно приобрести за 1980 долларов США. Характеристики включают в себя чипсет Snapdragon 855, 256 Гб встроенной памяти, батарею на 3300/3500 мАч, 6 Гб ОЗУ и двухмодульной камеры на 12 Мп.