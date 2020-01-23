АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip оснастят "режимом ноутбука"

Samsung Galaxy Z Flip является одним из немногих флагманов на рынке с инновационным сгибаемым форм-фактором. Теперь складной смартфон хотят оснастить еще и "режимом ноутбука".

Samsung готовится к выпуску своего второго складного телефона Samsung Galaxy Z Flip который дебютирует раньше или параллельно с серией Galaxy S20 в феврале. По словам инсайдеров, используемые в продукте новые шарниры позволят дисплею оставаться в согнутом положении на 90 и 180 градусов. В первом случае гаджет способен функционировать как мини-ноутбук для работы определенных приложений камеры, вроде Google Duo и Camera. В этом режиме все элементы пользовательского интерфейса, которые могут принимать входные данные, будут смещены на "нижний" экран, тогда как на "верхнем" дисплее будет отображаться видео или изображение.

Известно, что Samsung ранее продемонстрировала эту функцию, когда впервые показала концепцию гибкого телефона. Ожидается, что Galaxy Z Flip появится на рынке в следующем месяце и будет более доступным, чем оригинальный Samsung Galaxy Fold, который можно приобрести за 1980 долларов США. Характеристики включают в себя чипсет Snapdragon 855, 256 Гб встроенной памяти, батарею на 3300/3500 мАч, 6 Гб ОЗУ и двухмодульной камеры на 12 Мп.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы факты о беременности женщин в России, которые удивляют…
Ученые рассказали, почему гитаристы обладают уникальным…
Елена Воробей о выступлении Александра Долгополова: "Такие шутки рассчитаны на очень необразованную…
Стала известна дата выпуска нового Ford Mondeo в кузове…
Комик Александр Долгополов поспешно покинул Россию после проверки его выступлений…
Эксперты прокомментировали строительство двух железнодорожных магистралей стратегического значения в…
Американские ученые разработали новое лекарство от…
Елена Валюшкина поделилась редким снимком сына и дочери от первого…
Alfa Romeo представит загадочную модель в день празднования 100 лет…
Звезда «Дом-2» Настя Балинская отрицает связь с Лешей…
Хиромант Дмитрий Ермолаев предсказал актрисе Юлии Пересильд проблемы со…
Эксперты бенчмарка DxOMark оценили возможности Sony Xperia…
Учёные из Таиланда выяснили, что масло рисовых отрубей снижает уровень…
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip оснастят "режимом…
Лука Затравкин бросил вызов Анастасии…
Кейт Мидлтон приписывают неоднократные нарушения королевского…
Врачи объяснили, почему стресс способствует появлению…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров не дает деньги на…
Ляйсан Утяшева стала выглядеть старше из-за тяжелой работы и…
Экс-участник проекта "Дом-2" Андрей Чуев посвятил умершей матери трогательные…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать…
Экс-участница "Дома-2" Инна Воловичева пожаловалась на дорогостоящее строительство собственного…
HONOR и Sony раскритиковали тренд на камеры с разрешением 100 Mpx для…
Татьяна Тарасова впервые после ссоры заговорила об Этери…
Врач Антонина Стародубова развеяла миф о способности грейпфрутов сжигать лишние…
Фотошпионы рассекретили интерьер Audi S3…
Ученые выявили неизвестные ранее древние вирусы в Тибетском…
"75 тысяч рублей за одну фразу": Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно намерена потребовать с Ольги Рапунцель компенсацию за…
Просмотреть все новости