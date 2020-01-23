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Хиромант Дмитрий Ермолаев предсказал актрисе Юлии Пересильд проблемы со здоровьем

Актриса Юлия Пересильд не привыкла выставлять свою личную жизнь на всеобщее обсуждение. Известный в узких кругах хиромант Дмитрий Ермолаев предсказал артистке ментальные переживания в скором времени, которые могут негативно отразиться на состоянии ее здоровья.
Хиромант Дмитрий Ермолаев предсказал актрисе Юлии Пересильд проблемы со здоровьем

По словам хироманта, звезду российского кинематографа и театра ждут кардинальные перемены в личной жизни. Он отметил, что предстоящий год окажется для артистки решающим и принесёт множество важных в жизни людей. Более того, ей стоит ожидать перемен в личной жизни. Не исключено, что именно из-за любовных интриг на актрису обрушатся тяжелые переживания. Дмитрий Ермолаев советует звезде обратить внимание на свое здоровье, а также прислушиваться к внутреннему состоянию, чтобы предотвратить эмоциональные всплески. «Ментальные переживания для эмоциональной актрисы могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем», - делает заключение хиромант.

Дмитрий Ермолаев дал совет направить все свои силы на работу и творчество, попытаться сконцентрироваться на больших проектах. Он считает, что так как Пересильд очень трудолюбива, ей это сделать будет совсем не сложно.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:16

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