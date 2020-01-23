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HONOR и Sony раскритиковали тренд на камеры с разрешением 100 Mpx для смартфонов

Компании Honor и Sony критически встретили тренд на оснащение смартфонов камерами с разрешением порядка 100 Mpx. Современные устройства уже комплектуются датчиками на 108 Mpx.

По сообщениям интернет-источников, специалисты Sony опровергли слухи о подготовке к выпуску флагмана с камерой на 100 Mpx. Использование такого рода сенсоров считается преждевременным. Аналогичное мнение озвучили сотрудники отдела менеджмента бренда Honor Mobile. Для камер на 100 Mpx размер одной точки сенсора будет не больше 0,8 мкм. В условиях высокой светочувствительности аналогичная картинка может быть достигнута даже при использовании матрица с пикселями в 1 мкм.

Вероятно, аналогичная концепция предусмотрена для устройств от Huawei. В соответствии с прошлыми утечками, модель P40 Pro будет оснащена базовой камерой на 52 Mpx и поддержкой функции слияния 4-х пикселей в единую точку для конечного изображения. Такой подход обеспечит улучшенный захват света и понижение шумового эффекта в затенённых локациях. Компании Honor и Huawei нацелены на изменение габаритов камеры, а не число точек сенсора. В соответствии с версией экспертов DxOMark, флагман Huawei Mate 30 Pro стал лучшим среди камерофонов.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:16

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