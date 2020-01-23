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Эксперты бенчмарка DxOMark оценили возможности Sony Xperia 5

Sony Xperia 5 рекламировался как смартфон с передовыми возможностями трехмодульной камеры. Эксперты бенчмарка DxOMark оценили возможности нового гаджета от японской компании.

Анонсированный в сентябре 2019 года Sony Xperia 5 - последний компактный флагман японского технологического гиганта, задуманный как более доступная и удобная в использовании альтернатива полноразмерному Xperia 1. Ключевые особенности включают в себя 6,1-дюймовый OLED-дисплей, а также высококачественный чипсет Snapdragon 855 с 128 Гб встроенной памяти и 6 Гб ОЗУ. Основная камера может похвастаться тем же тройным сенсором и настройкой объектива, что и на Xperia 1. Все три датчика имеют разрешение 12 Мп, с ЭФР 26 мм и диафрагмой f/1.6 для основной камеры, в то время как вспомогательный имеет 16 мм и f/2.4, а телеобъектив - 52 мм с диафрагмой f/2.4.

Общий балл камеры по результатам испытаний и оценке экспертов из DxOMark составляет около 95, что является очень похожим результатом с Xperia 1. Эксперименты показали, что хотя оба смартфона от Sony относительно отстают от лучших показателей в базе данных бенчмарка, их качество изображений превосходит даже такие именитые модели, как Apple iPhone 8 Plus или Samsung Galaxy Note 8. Основными плюсами новинки назвали корректную экспозицию и баланс белого, а также низкий уровень шума при плохом освещении. Минусы включали в себя неточную цветопередачу при съемке вне помещения, слабый динамический диапазон и недостатки в детализации при съемке с широкоугольного объектива.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:09

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