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Ляйсан Утяшева стала выглядеть старше из-за тяжелой работы и стрессов

Ляйсан Утяшева напугала поклонников своим состарившимся внешним видом. Многие предположили, что так на гимнастку влияет тяжелая работа и стрессы.
Ляйсан Утяшева стала выглядеть старше из-за тяжелой работы и стрессов

Знаменитости часто жалуются на то, что им приходится жить в ненормированном графике и постоянной спешке. Это не лучшим образом сказывается на их внешнем виде, а для артистов это основной рабочий инструмент, потому все публичные люди стараются выглядеть максимально хорошо.

Ляйсан Утяшева всегда могла удивить поклонников эффектной внешностью. Однако, недавно в Сети появились кадры, на которых звезда выглядит не лучшим образом. Поклонники обратили внимание, что на опубликованных фотографиях она заметно постарела. В глаза бросились глубокие морщины на лице, тяжелый взгляд, кожа артистки стала более грубой, что не скрывает даже большое количество косметики. Некоторые предположили, что сюжет был сделан с неудачного ракурса, но это не первый случай, когда внешность Утяшевой подвергается критике. Некоторое время назад артистка изменила цвет волос, но поклонники отрицательно восприняли такие изменения. На фотографии, которая удивила поклонников, звезда действительно выглядит не лучшим образом.

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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:30

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