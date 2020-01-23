Кейт Мидлтон приписывают неоднократные нарушения королевского этикета





После того как в монаршей семье появилась бывшая голливудская актриса Меган Маркл, внимание англичан было приковано только к ней. Обсуждалось ее прошлое, поведение на публике, внешний вид и многое другое. Большое внимание уделялось соблюдению избранницей принца Гарри основного королевского кодекса.Если в статье шла речь о нарушении королевского протокола, то скандал обязательно касался Маркл, но как оказалось, стоило бы обратить внимание на супругу старшего принца, ведь она также не в полной мере соблюдает все правила. Публичные нарушения можно было заметить на массовых мероприятиях, где герцогиня Кембриджская появлялась с ярко накрашенным педикюром, вот только королевский этикет требует, чтобы все женщины-члены семьи использовали исключительно лак телесных оттенков. Также внимание публики было привязано к вечернему выходу Кейт Мидлтон в черных колготках под платьем. Это категорически запрещено в монаршей семье, но на фоне последних событий, на это мало кто обратил внимание.