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Кейт Мидлтон приписывают неоднократные нарушения королевского этикета

Герцогине Кейт Мидлтон приписывают неоднократные нарушения королевского этикета. После скандалов с участием Меган Маркл и принца Гарри, британские журналисты не могли оставить в покое жену принца Уильяма.
Кейт Мидлтон приписывают неоднократные нарушения королевского этикета

После того как в монаршей семье появилась бывшая голливудская актриса Меган Маркл, внимание англичан было приковано только к ней. Обсуждалось ее прошлое, поведение на публике, внешний вид и многое другое. Большое внимание уделялось соблюдению избранницей принца Гарри основного королевского кодекса.

Если в статье шла речь о нарушении королевского протокола, то скандал обязательно касался Маркл, но как оказалось, стоило бы обратить внимание на супругу старшего принца, ведь она также не в полной мере соблюдает все правила. Публичные нарушения можно было заметить на массовых мероприятиях, где герцогиня Кембриджская появлялась с ярко накрашенным педикюром, вот только королевский этикет требует, чтобы все женщины-члены семьи использовали исключительно лак телесных оттенков. Также внимание публики было привязано к вечернему выходу Кейт Мидлтон в черных колготках под платьем. Это категорически запрещено в монаршей семье, но на фоне последних событий, на это мало кто обратил внимание.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:46

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