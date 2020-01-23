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"75 тысяч рублей за одну фразу": Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно намерена потребовать с Ольги Рапунцель компенсацию за оскорбления

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно намерена подать в суд на Ольгу Рапунцель и потребовать с нее компенсацию за оскорбления, которым нет подтверждения. Поводом стала ссора между беременными участницами во время организованной игры.
"75 тысяч рублей за одну фразу": Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно намерена потребовать с Ольги Рапунцель компенсацию за оскорбления

Организаторы проекта "Дом-2" предложили участникам поучаствовать в организованной игре, а призовой фонд достигал 50 тысяч рублей. Во время мероприятия Ольга Рапунцель стала оскорблять Сашу Черно и назвала ее мошенницей, которая попросту обманывает людей. Возлюбленная Иосифа Оганесяна молчать в ответ не стала и вспомнила признание молодой мамочки в том ,каким способом в молодости она зарабатывала на учебу.

Однако словесной перепалкой дело не ограничилось, и теперь Саша Черно намерена подать на коллегу в суд. В качестве компенсации беременная звезда проекта "Дом-2" хочет получить 75 тысяч рублей за каждую обидную фразу, доказательств которой Ольга Рапунцель не найдет. Как известно, прежде Черно уже угрожала хейтерам судебными разбирательствами, отметив, что больше не намерена терпеть осуждения и критику в свою сторону.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:47

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