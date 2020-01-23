Врачи объяснили, почему стресс способствует появлению седины





Истории о том, что волосы становятся седыми во время интенсивных эмоций, наблюдаются на протяжении многих веков. Феномен часто называют синдромом Марии-Антуанетты в связи с часто рассказываемой, но маловероятной историей о том, что французская королева поседела за ночь после того, как власть в стране захватили революционеры. Теперь ученые Гарвардского университета подтвердили подобные догадки и объяснили, как именно происходит этот процесс. Оказалось, что стресс активирует нервы, которые являются частью реакции «сражайся или беги».Это, в свою очередь, приводит к необратимому повреждению пигментно-регенерирующих стволовых клеток в волосяных фолликулах. Сигналы от симпатических нервов истощают пигменты благодаря выделению норадреналина. Продолжительное воздействие этого гормона истощает резервуар фолликула, в результате чего человек седеет преждевременно. Выводы подтвердились после испытаний на мышах. Физический и психологический стресс привел к уменьшению количества меланоцитов на 50% всего за сутки и, как следствие, к утрате цвета в волосяном покрове.