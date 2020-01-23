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Врачи объяснили, почему стресс способствует появлению седины

Народные предубеждения о том, что седина появляется от переживаний, были научно подтверждены в Гарвардском университете. Врачи объяснили, почему стресс способствует потере пигмента в волосах.

Истории о том, что волосы становятся седыми во время интенсивных эмоций, наблюдаются на протяжении многих веков. Феномен часто называют синдромом Марии-Антуанетты в связи с часто рассказываемой, но маловероятной историей о том, что французская королева поседела за ночь после того, как власть в стране захватили революционеры. Теперь ученые Гарвардского университета подтвердили подобные догадки и объяснили, как именно происходит этот процесс. Оказалось, что стресс активирует нервы, которые являются частью реакции «сражайся или беги».

Это, в свою очередь, приводит к необратимому повреждению пигментно-регенерирующих стволовых клеток в волосяных фолликулах. Сигналы от симпатических нервов истощают пигменты благодаря выделению норадреналина. Продолжительное воздействие этого гормона истощает резервуар фолликула, в результате чего человек седеет преждевременно. Выводы подтвердились после испытаний на мышах. Физический и психологический стресс привел к уменьшению количества меланоцитов на 50% всего за сутки и, как следствие, к утрате цвета в волосяном покрове.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:39

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