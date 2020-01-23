АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Татьяна Тарасова впервые после ссоры заговорила об Этери Тутберидзе

Татьяна Тарасова впервые заговорила об Этери Тутберидзе после недавней ссоры. Тренер считает, что на чемпионате Европы в Австрии организаторы боятся хороших результатов российских фигуристок.
Татьяна Тарасова впервые после ссоры заговорила об Этери Тутберидзе

Говоря об организации чемпионата Европы по фигурному катанию в Австрии, Татьяна Тарасова нелестно высказалась о Дворце спорта. Тренер назвала его сараем, отметив, что там отсутствует нормальная циркуляция воздуха, что говорит о невнимательности руководства к спортсменам. Также ее возмутил запрет на исполнение четверных прыжков. Тарасова назвала это проявлением непрофессионализма, а также заявила, что здесь боятся успеха фигуристок, выступающих под началом Этери Тутберидзе.

Несколько месяцев назад Алина Загитова заявила о приостановке карьеры, в связи с чем Татьяна Тарасова заявила, что Евгения Медведева продолжает выступать только потому, что не боится проигрышей. Это задело Этери Тутберидзе, которая посоветовала коллеге не лезть не в свое дело.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров не дает деньги на…
Ляйсан Утяшева стала выглядеть старше из-за тяжелой работы и…
Экс-участник проекта "Дом-2" Андрей Чуев посвятил умершей матери трогательные…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать…
Экс-участница "Дома-2" Инна Воловичева пожаловалась на дорогостоящее строительство собственного…
HONOR и Sony раскритиковали тренд на камеры с разрешением 100 Mpx для…
Татьяна Тарасова впервые после ссоры заговорила об Этери…
Врач Антонина Стародубова развеяла миф о способности грейпфрутов сжигать лишние…
Фотошпионы рассекретили интерьер Audi S3…
Ученые выявили неизвестные ранее древние вирусы в Тибетском…
"75 тысяч рублей за одну фразу": Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно намерена потребовать с Ольги Рапунцель компенсацию за…
Певица Ханна призналась, что мечтает о многодетной…
"Ей не нужно "Евровидение": Сергей Лазарев раскритиковал песни Ольги Бузовой и ее…
Ученые установили причину погружения земного океана под кору…
Звезда «Дом-2» Яна Шафеева познакомилась с мамой Захара…
"Говорят, что "неформат"": Алиана Устиненко призналась, что проект "Дом-2" мешает ей в…
“Не выдержали нервы”: Александр Пашков объяснил расставание с первой…
«Оно того стоило!»: Ксения Собчак объяснила, почему снимала виллу за полтора миллиона рублей в…
Xiaomi намерена войти в сферу производства…
В Помпеях ученые обнаружили остатки мозга в виде черной стеклянной…
Эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов от Xiaomi в 2020…
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова отметила свой 24-й день…
Медики назвали факторы, повышающие риск развития…
В BMW не исключают создание конкурента Porsche…
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Цатурян сыграла свою первую роль в…
В Меншиковском дворце Петербурга обнаружили множество документов XVIII-XX…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно уверена, что Диму Дмитренко избила Ольга…
В Rolls-Royce хотят построить компактный ядерный…
Просмотреть все новости