Татьяна Тарасова впервые после ссоры заговорила об Этери Тутберидзе





Говоря об организации чемпионата Европы по фигурному катанию в Австрии, Татьяна Тарасова нелестно высказалась о Дворце спорта. Тренер назвала его сараем, отметив, что там отсутствует нормальная циркуляция воздуха, что говорит о невнимательности руководства к спортсменам. Также ее возмутил запрет на исполнение четверных прыжков. Тарасова назвала это проявлением непрофессионализма, а также заявила, что здесь боятся успеха фигуристок, выступающих под началом Этери Тутберидзе.Несколько месяцев назад Алина Загитова заявила о приостановке карьеры, в связи с чем Татьяна Тарасова заявила, что Евгения Медведева продолжает выступать только потому, что не боится проигрышей. Это задело Этери Тутберидзе, которая посоветовала коллеге не лезть не в свое дело.