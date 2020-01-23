"Ей не нужно "Евровидение": Сергей Лазарев раскритиковал песни Ольги Бузовой и ее талант
Известный российский певец Сергей Лазарев после новости о желании Ольги Бузовой принять участие в вокальном конкурсе "Евровидение" резко осудил подобные идеи. Исполнитель считает, что звезде проекта "Дом-2" вовсе не нужно это мероприятие, она просто хочет повысить свою популярность.
Не так давно Ольга Бузова призналась, что она хотела бы осуществить свою мечту - поехать на конкурс "Евровидение" и представить там свою страну. Против подобной инициативы сразу же выступили большинство коллег певицы, в том числе и Сергей Лазарев. Певец осудил каналы телевидения за то, что они зовут подобных "бизнеследи" в эфиры, ведь Ольга Бузова, по его мнению, попросту портит репутацию других исполнителей.
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"Евровидение" звезде проекта "Дом-2" вовсе не нужно, считает певец, а поедет она туда ради пиара и славы. Подобную критику поклонники Бузовой уже назвали несправедливой, ведь после того, как Лазарев занял на песенном конкурсе только третье место, Бузова практически первой поддержала его и попросила не осуждать, расхвалив песни коллеги.
Не так давно Ольга Бузова призналась, что она хотела бы осуществить свою мечту - поехать на конкурс "Евровидение" и представить там свою страну. Против подобной инициативы сразу же выступили большинство коллег певицы, в том числе и Сергей Лазарев. Певец осудил каналы телевидения за то, что они зовут подобных "бизнеследи" в эфиры, ведь Ольга Бузова, по его мнению, попросту портит репутацию других исполнителей.
[center]
"Евровидение" звезде проекта "Дом-2" вовсе не нужно, считает певец, а поедет она туда ради пиара и славы. Подобную критику поклонники Бузовой уже назвали несправедливой, ведь после того, как Лазарев занял на песенном конкурсе только третье место, Бузова практически первой поддержала его и попросила не осуждать, расхвалив песни коллеги.