"Ей не нужно "Евровидение": Сергей Лазарев раскритиковал песни Ольги Бузовой и ее талант



Не так давно Ольга Бузова призналась, что она хотела бы осуществить свою мечту - поехать на конкурс "Евровидение" и представить там свою страну. Против подобной инициативы сразу же выступили большинство коллег певицы, в том числе и Сергей Лазарев. Певец осудил каналы телевидения за то, что они зовут подобных "бизнеследи" в эфиры, ведь Ольга Бузова, по его мнению, попросту портит репутацию других исполнителей.

[center] Не так давно Ольга Бузова призналась, что она хотела бы осуществить свою мечту - поехать на конкурс "Евровидение" и представить там свою страну. Против подобной инициативы сразу же выступили большинство коллег певицы, в том числе и Сергей Лазарев. Певец осудил каналы телевидения за то, что они зовут подобных "бизнеследи" в эфиры, ведь Ольга Бузова, по его мнению, попросту портит репутацию других исполнителей.[center]





"Евровидение" звезде проекта "Дом-2" вовсе не нужно, считает певец, а поедет она туда ради пиара и славы. Подобную критику поклонники Бузовой уже назвали несправедливой, ведь после того, как Лазарев занял на песенном конкурсе только третье место, Бузова практически первой поддержала его и попросила не осуждать, расхвалив песни коллеги.