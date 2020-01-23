Фотошпионы рассекретили интерьер Audi S3 Sportback
Фотошпионы раскрыли интерьер салона Audi S3 Sportback. Модель получила новое оформление приборной панели, а система мультимедиа интегрирована в центральную панель вместо выделения отдельным крупным планшетом.
Климат-контроль для модели S3 регулируется привычными кнопками. Под ними размещены несколько элементов управления, включая кнопку аварийного освещения. Нечто похожее можно было найти в салонах Skoda Octavia и VW Golf. При этом имеется лишь 1 центральный выход вентиляции, тогда как другой, вероятно, расположен правее MMI. Подобная асимметрия способна вызвать недовольство любителей традиционного позиционирования технических отверстий воздуховодов. Для аудиосистемы компания предусмотрела использование вращающегося контроллера, электронный стояночный тормоз и оригинальное рулевое колесо.
Начальные сборки авто получат виртуальную приборную панель. При этом кресла с кожаной отделкой и буквой «S», вероятно, будут установлены исключительно в максимальных сборках. В качестве силового узла для Audi S3 Sportback предусмотрен двигатель на 288 «лошадок» с альтернативой в виде двигателя на 330 и 400 «лошадей». Дебютный показ новинки может пройти в рамках Женевского моторшоу в марте этого года. Не исключается, что марка изначально покажет модель A3, а первая презентация S3 состоится несколько позднее – в конце 2020 года или первых числах 2021-го.
Климат-контроль для модели S3 регулируется привычными кнопками. Под ними размещены несколько элементов управления, включая кнопку аварийного освещения. Нечто похожее можно было найти в салонах Skoda Octavia и VW Golf. При этом имеется лишь 1 центральный выход вентиляции, тогда как другой, вероятно, расположен правее MMI. Подобная асимметрия способна вызвать недовольство любителей традиционного позиционирования технических отверстий воздуховодов. Для аудиосистемы компания предусмотрела использование вращающегося контроллера, электронный стояночный тормоз и оригинальное рулевое колесо.
Начальные сборки авто получат виртуальную приборную панель. При этом кресла с кожаной отделкой и буквой «S», вероятно, будут установлены исключительно в максимальных сборках. В качестве силового узла для Audi S3 Sportback предусмотрен двигатель на 288 «лошадок» с альтернативой в виде двигателя на 330 и 400 «лошадей». Дебютный показ новинки может пройти в рамках Женевского моторшоу в марте этого года. Не исключается, что марка изначально покажет модель A3, а первая презентация S3 состоится несколько позднее – в конце 2020 года или первых числах 2021-го.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:00