Звезда «Дом-2» Яна Шафеева познакомилась с мамой Захара Саленко





Впервые участница проекта «Дом-2» Яна Шафеева поговорила с мамой своего любимого во время эфира программы «Бородина против Бузовой». Тогда, женщины поговорили по видеосвязи, но их общение не заладилось. Мама Захара Саленко тогда говорила, что нужно быть благодарной ее сыну за то, что он делает сюрпризы, а не устраивать истерики.Захар Саленко и Яна Шафеева посетили Кемеровскую область, где познакомились с его семьей. Мама, а также сестра Захара устроили в ресторане встречу, где смогли пообщаться наедине. Если посмотреть на снимок, который Яна разместила в Instagram, то встреча девушек прошла хорошо.Многие пользователи социальных сетей подчеркнули, что мама Захара Саленко и Яна Шафеева очень сильно похожи друг на друга. Другие даже отметили, что видимо, правильно подмечено, что мужчины выбирают женщин, которые похожи на их мать. Изначально были даже те, кто думал, что это родительница Яны Шафеевой.