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В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать переутомления

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать переутомления. Специалисты считают, что чрезмерные нагрузки неблагоприятно сказываются на функционировании всего организма.

В настоящее время переутомление является достаточно распространенной проблемой. Хорошее самочувствие является основой высокого качества жизни, поэтому не стоит игнорировать симптомы усталости. На физическом уровне человек может ощущать себя обессиленным и истощенным. Иногда изменения затрагивают и эмоциональную сферу. Тогда уставший может резко реагировать на малейший раздражитель, пребывать преимущественно в подавленном настроении. Часто отмечаются головные боли, нарушения сна, обострения хронических заболеваний. На этом фоне могут возникнуть артериальная гипертензия, язва или ишемическая болезнь сердца.

Специалисты рекомендуют при обнаружении вышеперечисленных признаков обратить внимание на режим дня и отдыха, скорректировать свое питание. Обязательно наличие полноценного сна, регулярных физических нагрузок и сбалансированного рациона. Эксперты советуют больше гулять, слушать любимую музыку и почаще делать перерывы в работе. Как отмечает издание «Политэксперт», пережить этот период помогут приятные занятия и хобби, поскольку положительные эмоции играют ключевую роль в восстановлении сил организма.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:21

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