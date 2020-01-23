Врач Антонина Стародубова развеяла миф о способности грейпфрутов сжигать лишние килограммы





Принято считать, что если употреблять этот терпкий цитрус, то за несколько недель можно добиться заметного результата в изменении веса тела. Медик утверждает, что это заблуждение, так как грейпфрут не обладает способностью сжигать жир. Но не стоит забывать, что несмотря на это, его считают диетическим продуктом для поддержания общего тонуса., - поясняет эксперт. Как раз благодаря органическим кислотам в составе, цитрусовый фрукт обладает специфическими вкусовыми качествами. Калорийность у грейпфрута находится на минимальном уровне. Специалист даже сравнивает фрукт с морковью и рекомендует к умеренному употреблению.Антонина Стародубова настаивает, что стоит обращать внимание на порцию полезного цитрусового в рационе. Максимальная доза, которую может позволить себе взрослый человек не должна превышать 200-250 граммов два три раза в неделю.