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"Говорят, что "неформат"": Алиана Устиненко призналась, что проект "Дом-2" мешает ей в творчестве

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Алиана Устиненко рассказала о своих успехах после ухода с реалити-шоу "Дом-2". Брюнетка отметила, что во многом ей проект мешает, так как она часто слышит, что ее творчество - это "неформат".
"Говорят, что "неформат"": Алиана Устиненко призналась, что проект "Дом-2" мешает ей в творчестве

Экс-участница проекта "Дом-2" Алиана Устиненко на данный момент ведет несколько направлений в бизнесе, успевает работать моделью и продвигает себя как певица, причем тексты она пишет сама. Тем не менее, участие в реалити-шоу, как оказалось, во многом звезде мешает. Помимо бизнеса и съемок она успевает воспитывать шестилетнего сына.

Алиана Устиненко рассказала, что она поет, пишет песни и стихи, принимает участие в съемках, показах и творческих проектах. Тем не менее, участие в реалити-шоу ей помешало. Она очень горда, что когда слышит на радиостанциях, что она - "неформат", все равно добивается успеха и ее композиции оказываются в ротации. Именно в этом смысле, считает звезда, проект ей мешает.

Тем не менее, еще одна звезда "Дома-2" - Ольга Бузова, смогла построить карьеру не только известной телеведущей, но и певицы. Видимо, проект может не только помешать, но и помочь.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:27

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