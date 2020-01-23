«Оно того стоило!»: Ксения Собчак объяснила, почему снимала виллу за полтора миллиона рублей в сутки





Как отметила Ксения Собчак, указанный отель пропагандирует принцип состоятельности уже давно, сейчас же на островах очень много подобных заведений. На острове, помимо шикарной виллы, где, по словам знаменитости, можно разместиться даже большой компанией, есть экологичная ферма, где выращивают все продукты. Можно с уверенность употреблять все, что готовят местные повара, нет пластика и никакого мусора, переработанных материалов.По всей территории бегают кролики, для детей предусмотрена водная горка, центр. Море Собчак назвала там "живым", постоянно есть ветер и волны, а не устоявшаяся вода, как в большинстве отелей. Проект был создан семейной парой специально на самом экологически чистом острове, есть деревья с вековой историей и те, которые занесены в Красную книгу, тропики. Керальские аюрведисты и йоги работают в одних из лучших спа-салонов, курорт с уверенностью можно назвать эстетическим, а эстетов, уточнила звезда "Дома-2", она очень любит.