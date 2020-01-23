Ученые выявили неизвестные ранее древние вирусы в Тибетском леднике





В 2015 году команда ученых из Соединенных Штатов и Китая отправилась в Тибет, чтобы собрать образцы со старейшего ледника на Земле. Совсем недавно гляциологи подробно описывали в новом трактате об обнаружении 33 вирусных групп, закованных в лед, возраст которого составляет 15 тысяч лет. Исследователи опасаются, что глобальное потепление может освободить древние и чрезвычайно опасные инфекции в современный мир.Известно, что международная группа ученых пробурила скважину глубиной в 50 метров в шапке Гулия, чтобы получить два ледяных керна, которых подвергли трехэтапному протоколу обеззараживания. Впоследствии был использован микробиологический анализ для выявления организмов в этих породах. Методы выявили 28 древних вирусов, которые ранее не были известны науке. Эксперты собираются заняться более детальным изучением этих инфекционных агентов, чтобы со временем разработать способы борьбы с ними.