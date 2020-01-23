Певица Ханна призналась, что мечтает о многодетной семье





Знаменитая супруга продюсера Курьянова хочет иметь как минимум трех наследников. На данный момент пара воспитывает только одну совместную дочь, с оригинальным именем Адриана. Молодые родители стараются уделять ребенку как можно больше времени, несмотря на постоянно загруженный рабочий график. На YouTube шоу PEOPLETALK TV супруги признались, что они уже морально готовы к появлению на свет братика или сестрички для их дочери, и в скором времени буду воплощать свою мечту в реальность. Как утверждает Анна Иванова (Ханна), у них в семье складываются довольно-таки нестандартные отношения. По мнению звезды, ей приходится жить со своим продюсером в повседневной жизни. В некоторых вопросах она как жена не хочет уступать Курьянову, но в конце концов логика побеждает гордость, а певица отдает право принятия решений по поводу творческих вопросов своему супругу.Напомним, что Ханну очень часто упрекали, что она добилась успеха в музыкальной карьере через «постель». Звезда утверждает, что в свое время этот фактор очень расстраивал и даже доводил до депрессии, но теперь она поняла, что роль играет суть человеческой зависти и нашла в себе силы справиться с эмоциями.