АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Певица Ханна призналась, что мечтает о многодетной семье

Певица Ханна вместе со своим мужем Павлом Курьяновым стала участником YouTube шоу PEOPLETALK TV. В ходе интервью знаменитость призналась, что главной целью женщины она считает материнство и мечтает о большом количестве детей.
Певица Ханна призналась, что мечтает о многодетной семье

Знаменитая супруга продюсера Курьянова хочет иметь как минимум трех наследников. На данный момент пара воспитывает только одну совместную дочь, с оригинальным именем Адриана. Молодые родители стараются уделять ребенку как можно больше времени, несмотря на постоянно загруженный рабочий график. На YouTube шоу PEOPLETALK TV супруги признались, что они уже морально готовы к появлению на свет братика или сестрички для их дочери, и в скором времени буду воплощать свою мечту в реальность. Как утверждает Анна Иванова (Ханна), у них в семье складываются довольно-таки нестандартные отношения. По мнению звезды, ей приходится жить со своим продюсером в повседневной жизни. В некоторых вопросах она как жена не хочет уступать Курьянову, но в конце концов логика побеждает гордость, а певица отдает право принятия решений по поводу творческих вопросов своему супругу.

Напомним, что Ханну очень часто упрекали, что она добилась успеха в музыкальной карьере через «постель». Звезда утверждает, что в свое время этот фактор очень расстраивал и даже доводил до депрессии, но теперь она поняла, что роль играет суть человеческой зависти и нашла в себе силы справиться с эмоциями.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров не дает деньги на…
Ляйсан Утяшева стала выглядеть старше из-за тяжелой работы и…
Экс-участник проекта "Дом-2" Андрей Чуев посвятил умершей матери трогательные…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать…
Экс-участница "Дома-2" Инна Воловичева пожаловалась на дорогостоящее строительство собственного…
HONOR и Sony раскритиковали тренд на камеры с разрешением 100 Mpx для…
Татьяна Тарасова впервые после ссоры заговорила об Этери…
Врач Антонина Стародубова развеяла миф о способности грейпфрутов сжигать лишние…
Фотошпионы рассекретили интерьер Audi S3…
Ученые выявили неизвестные ранее древние вирусы в Тибетском…
"75 тысяч рублей за одну фразу": Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно намерена потребовать с Ольги Рапунцель компенсацию за…
Певица Ханна призналась, что мечтает о многодетной…
"Ей не нужно "Евровидение": Сергей Лазарев раскритиковал песни Ольги Бузовой и ее…
Ученые установили причину погружения земного океана под кору…
Звезда «Дом-2» Яна Шафеева познакомилась с мамой Захара…
"Говорят, что "неформат"": Алиана Устиненко призналась, что проект "Дом-2" мешает ей в…
“Не выдержали нервы”: Александр Пашков объяснил расставание с первой…
«Оно того стоило!»: Ксения Собчак объяснила, почему снимала виллу за полтора миллиона рублей в…
Xiaomi намерена войти в сферу производства…
В Помпеях ученые обнаружили остатки мозга в виде черной стеклянной…
Эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов от Xiaomi в 2020…
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова отметила свой 24-й день…
Медики назвали факторы, повышающие риск развития…
В BMW не исключают создание конкурента Porsche…
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Цатурян сыграла свою первую роль в…
В Меншиковском дворце Петербурга обнаружили множество документов XVIII-XX…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно уверена, что Диму Дмитренко избила Ольга…
В Rolls-Royce хотят построить компактный ядерный…
Просмотреть все новости