“Не выдержали нервы”: Александр Пашков объяснил расставание с первой женой





Первой женой Александра Пашкова стала Анжелика Пашкова, с которой он учился вместе в вузе. В этом браке родилось трое детей, но актер решил оставить семью. Оказалось, что она была старше артиста, но смогла влюбить его в себя. Отношения сразу стали стремительно развиваться и уже в 19 лет будущая знаменитость был женат, но денег на содержание семьи у него не было. Пашков подрабатывал таксистом, на заработанные деньги покупал памперсы, а потом уехал в Москву. Артист признался, что у него не выдержали нервы, поэтому он решил оставить жену с дочерью в Екатеринбурге и заработать денег в столице. Там он устроился курьером и терпел кровоточащие мозоли из-за постоянной ходьбы.Нужда привела его в “Мосфильм”, где требовались люди для массовки, а потом актер получил эпизод в кино. Став известным, Александр Пашков не смог наладить личную жизнь, поэтому развод последовал в 2013 году, но с бывшей женой он поддерживает общение.