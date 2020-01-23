Xiaomi намерена войти в сферу производства оружия





Первый продукт можно купить приблизительно за $23. Китайская компания объявила старт сбора средств на первую партию ножей модели Trident. Согласно заявлению представителей Xiaomi, он ориентирован на лиц, заинтересованных в активном отдыхе.Длина продукта составляет порядка 23,5 см при весе в 232 г. Этот тактический нож создан из прочной стали 440C группы нержавеющих сплавов. Дополнительную прочность обеспечивает титановое покрытие. Согласно заявлению разработчиков, на обратной стороне ножа имеются зубчатые зоны для открытия бутылок, а сама поверхность достаточно прочна для разбития стекла при необходимости.