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Ученые установили причину погружения земного океана под кору планеты

Ученые из Университета Осло назвали причину погружения земного океана под кору планеты. “Глубинный водный цикл” мог быть спровоцирован мертвым суперконтинентом.

Геологи называют “глубинным водным циклом” поглощение воды на поверхности планеты корой через субдукцию. При приближении воды к ядру Земли она сильно нагревается, а затем выбрасывается обратно через гидротермальные источники. Это явление было тщательно изучено на примере имеющихся сверхконтинентов, однако особое внимание получил Пангея. Его расщепление произошло около 200 млн лет назад, что привело к ускорению субдукции тектонических плит.

Ученые выяснили, что быстрое опущение богатой минералами водной пластины приводит к более длительному процессу нагревания, во время которого происходит испарение. Выброс воды с суперконтинента Пангея привел к формированию современных океанов, передает "Слово и Дело".

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:32

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