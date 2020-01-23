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Эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов от Xiaomi в 2020 году

Xiaomi выпускает большое количество смартфонов, которые не уступают продуктам от Apple по производительности, качеству и функционалу. Эксперты составили ТОП-10 лучших флагманов от китайской компании в 2020 году.

Лидером рейтинга оказался бюджетный смартфон Xiaomi Mi Note 10, основными преимуществами которого эксперты назвали 5-модульную основную камеру на 108 Мп с оптической стабилизацией, а также 6,47-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и загнутыми краями. Второе место досталось Mi 9T Pro, который оснастили не только мощнейшим на рынке чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, но и топовым объективом Sony IMX 586. Почетную тройку закрывал Xiaomi Mi 9 со своим сверхпрочным стеклом Gorilla Glass, дисплеем без рамок и энергоемким аккумулятором на 3300 мАч.

В списке также значились Mi Mix 3, который считается самым производительным флагманом из линеек Xiaomi. Интерес у экспертов также вызвал Mi 9T, в котором сканер отпечатков пальцев находится под экраном, а три сенсора его камеры способны функционировать одновременно. Отдельного упоминания удостоились Xiaomi Mi 8, Redmi Note 8 Pro, Note 8T, Note 7 и Mi A3. Многие специалисты отмечают, что хотя большое количество выпускаемых гаджетов помогают компании сравниться с конкурентами, многообразие усложняет выбор для клиента.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:09

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