Эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов от Xiaomi в 2020 году





Лидером рейтинга оказался бюджетный смартфон Xiaomi Mi Note 10, основными преимуществами которого эксперты назвали 5-модульную основную камеру на 108 Мп с оптической стабилизацией, а также 6,47-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и загнутыми краями. Второе место досталось Mi 9T Pro, который оснастили не только мощнейшим на рынке чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, но и топовым объективом Sony IMX 586. Почетную тройку закрывал Xiaomi Mi 9 со своим сверхпрочным стеклом Gorilla Glass, дисплеем без рамок и энергоемким аккумулятором на 3300 мАч.В списке также значились Mi Mix 3, который считается самым производительным флагманом из линеек Xiaomi. Интерес у экспертов также вызвал Mi 9T, в котором сканер отпечатков пальцев находится под экраном, а три сенсора его камеры способны функционировать одновременно. Отдельного упоминания удостоились Xiaomi Mi 8, Redmi Note 8 Pro, Note 8T, Note 7 и Mi A3. Многие специалисты отмечают, что хотя большое количество выпускаемых гаджетов помогают компании сравниться с конкурентами, многообразие усложняет выбор для клиента.