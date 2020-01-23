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В Помпеях ученые обнаружили остатки мозга в виде черной стеклянной массы

Ученые из Италии в рамках исследования установили, что черной стекловидной массой в скелете одной из жертв извержения Везувия в Помпеях оказался мозг. Результаты работы экспертов опубликованы на страницах The New England Journal of Medicine.

На месте извержения Везувия остались около 2 тысяч жертв, которые являлись жителями Помпей и соседнего Геркуланума. Чаще всего археологам удается обнаружить отдельные кости, а мягкие ткани и мозг почти не сохранились до современности. Автор нового исследования Пьерпаоло Петроне из Университета Неаполя изучил стекловидную массу черного цвета, найденную в одном из тел.

Ученые обнаружили ее в середине 1960-х годов во время раскопок крохотной комнаты в Геркулануме. Погибший житель лежал лицом вниз, поэтому уцелели его грудная клетка и часть конечностей, в то время как кости черепа пострадали в результате контакта раскаленным пеплом. На месте головы ученые нашли черную затвердевшую массу, которая оказалась уникальной после извержения Везувия. Ею оказался мозг жертвы, подвергшийся витрификации. Этот процесс обычно описывает производство каменного угля. Чтобы подтвердить свои догадки, ученые провели молекулярный состав находки и выявили белки, которые характерны для нервной ткани. Температура, при которой орган жертвы сгорел, составляла около 470-520 градусов Цельсия.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:15

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