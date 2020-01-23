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В BMW не исключают создание конкурента Porsche 911

Сотрудники компании BMW не исключают выпуск модели, которая станет активно конкурировать с Porsche 911. Адриан фон Хойдонк из дизайнерского подразделения бренда отмечает своё положительное отношение к выпуску такого продукта.
В BMW не исключают создание конкурента Porsche 911

Специалист считает, что модель могла бы обеспечить возрождение 6-й серии BMW. Во время общения с иностранными журналистами фон Хойдонк сообщил, что выпуск новинки является «хорошей идеей». Марка имеет возможность провести работу над новым проектом, но на сегодня весьма сложно дать прогноз относительно позиционирования автомобиля в модельной ряду немецкой марки. При этом положительное отношение в BMW Design не гарантирует выпуска конкурента Porsche 911.

Порядка 4-х лет назад появились слухи о смене профиля 6-Series на создание спорткаров. В реальности предположение не получило подтверждения. Конкуренты Porsche 911 от BMW в итоге не появились. Учитывая слова руководителя BMW Design, разработка такого продукта пока даже не начата.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:54

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