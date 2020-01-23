В BMW не исключают создание конкурента Porsche 911





Специалист считает, что модель могла бы обеспечить возрождение 6-й серии BMW. Во время общения с иностранными журналистами фон Хойдонк сообщил, что выпуск новинки является «хорошей идеей». Марка имеет возможность провести работу над новым проектом, но на сегодня весьма сложно дать прогноз относительно позиционирования автомобиля в модельной ряду немецкой марки. При этом положительное отношение в BMW Design не гарантирует выпуска конкурента Porsche 911.Порядка 4-х лет назад появились слухи о смене профиля 6-Series на создание спорткаров. В реальности предположение не получило подтверждения. Конкуренты Porsche 911 от BMW в итоге не появились. Учитывая слова руководителя BMW Design, разработка такого продукта пока даже не начата.