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Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Составлен перечень авто, которые не покупаются россиянами. В антирейтинге оказались модели брендов Италии, КНР и США.
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Дилеры марки Hawtai сумели реализовать лишь 69 единиц этого бренда за весь 2019 год. На портале компании отмечена стоимость 2015 года. При этом автосалоны не содержат модели актуального года выпуска, поэтому ожидается скорый уход с рынка России. Почти не отличается ситуация с компанией Brilliance, продавшей 266 единиц своих авто. Марка Foton из КНР осуществляет поставки грузовиков и легкового транспорта. Пока спрос на них остаётся достаточно стабильным, а внедорожник и пикап бренда проданы в общем количестве 136 единиц.

Среди известных марок проблемы в продажах авто отмечаются у Fiat. Всего компания реализовала 433 экземпляра своей продукции. Аналогичная ситуация у Chrysler, Izuzu, Cadillac, Smart, Ravon.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:50

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