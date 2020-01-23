Кристина Орбакайте и Михаил Земцов скоро будут отмечать "хрустальную свадьбу"
Поклонники находятся в предвкушении событий, связанных с грядущей "хрустальной свадьбой" Кристины Орбакайте и Михаила Земцова. На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram появилось архивное фото, на котором муж несет избранницу на спине.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов запечатлены улыбающимися и веселыми, а фанаты назвали этот кадр - “счастливы вместе”. Как известно, бизнесмен является единственным официальным супругом певицы, которая вышла за него замуж 9 марта 2005 года. Вскоре пара отметит "хрустальную свадьбу". В первых двух отношениях с Владимиром Пресняковым и Русланом Байсаровым у звезды родились сыновья, а ребенком от законного супруга стала дочь Клавдия.
Через несколько месяцев единственной наследнице Кристины Орбакайте исполнится 8 лет. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже отметили свое 6-летие.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов запечатлены улыбающимися и веселыми, а фанаты назвали этот кадр - “счастливы вместе”. Как известно, бизнесмен является единственным официальным супругом певицы, которая вышла за него замуж 9 марта 2005 года. Вскоре пара отметит "хрустальную свадьбу". В первых двух отношениях с Владимиром Пресняковым и Русланом Байсаровым у звезды родились сыновья, а ребенком от законного супруга стала дочь Клавдия.
Через несколько месяцев единственной наследнице Кристины Орбакайте исполнится 8 лет. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже отметили свое 6-летие.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:58