Кристина Орбакайте и Михаил Земцов скоро будут отмечать "хрустальную свадьбу"





Кристина Орбакайте и Михаил Земцов запечатлены улыбающимися и веселыми, а фанаты назвали этот кадр - “счастливы вместе”. Как известно, бизнесмен является единственным официальным супругом певицы, которая вышла за него замуж 9 марта 2005 года. Вскоре пара отметит "хрустальную свадьбу". В первых двух отношениях с Владимиром Пресняковым и Русланом Байсаровым у звезды родились сыновья, а ребенком от законного супруга стала дочь Клавдия.Через несколько месяцев единственной наследнице Кристины Орбакайте исполнится 8 лет. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже отметили свое 6-летие.