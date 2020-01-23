Плавание является самым полезным видом спорта для человека





Плавание - самый щадящий и безопасный (если не использовать вышку для прыжков) вид спорта, ведь риск травм в воде сводится к минимуму. Им могут заниматься люди, имеющие проблемы с позвоночником или суставами, так как нагрузки в тренажерном зале для них недопустимы. Благодаря занятиям данным видом спорта происходит повышение кардиореспираторной выносливости, помогающей сердечно-сосудистой системе переносить физическую нагрузку. Во время занятий детским спортивным плаванием растущий организм ребёнка не только гармонично развивается, но и происходит укрепление защитного барьера.Дети, регулярно занимающиеся данным видом спорта в бассейне, в осенне-зимний период болеют гораздо реже, чем их сверстники, которые предпочитают плаванию другие развлечения. Также учёными было отмечено, что уровень риска смертности у пловцов ниже на 50%, чем у тех, кто занимается бегом или отдаёт предпочтение ходьбе. Данные результаты получены в ходе эксперимента, в котором участвовали 40 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 90 лет. За ними наблюдали в течении 32 лет. Исследователи утверждают, что плавание имеет положительное влияние на тех, кто имеет хронические заболевания или проходит период реабилитации после травм и операций.