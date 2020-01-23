Яна Рудковская назвала себя “сценической мамой” Димы Билана





Спор начался после того, как Шахиди опубликовал в Telegram список российских артистов, которые были наиболее популярны на новогодних корпоративах. На этот раз Дима Билан оказался “невостребованным” по мнению концертного директора, что спровоцировало волну негодования публики. Табриз Шахиди заподозрил, что шум подняла “сценическая мама” певца. В ответ на это Яна Рудковская приняла новый “статус” и пожелала оппоненту стать кому-то “сценическим папой”, а не “хвалить свое болото”.Продюсер намекнула, что Табриз Шахиди принимает мечты за явь, составляя подобные списки, что довольно легкомысленно, если в его владении всего 1% рынка. После разрушающей реплики Яна Рудковская решила “обнять” коллегу и послать ему смайл в виде сердца.