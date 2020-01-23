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На показе коллекции Жана-Поля Готье в Париже модель вылезла из гроба по примеру Ксении Собчак

В Париже проходят традиционные показы от кутюрье Жана-Поля Готье. Как обычно, модели в оригинальных нарядах пытаются превзойти конкурентов и максимально впечатлить собравшихся, а одна из участниц даже вылезла из гроба, следуя примеру Собчак.
На показе коллекции Жана-Поля Готье в Париже модель вылезла из гроба по примеру Ксении Собчак

Знаменитый Жан-Поль Готье полностью скопировал бракосочетание Ксении Собчак и положил в гроб модель в свадебном наряде. После этого девушка феерично и с триумфом показала выход из преисподней.

Надо отметить, что зрители буквально кричали от восторга, а вот российская публика вела себя намного спокойнее. Ну и неудивительно, ведь она это уже видела.


Пока неясно, украдена ли идея у Ксении Анатольевны. Возможно, одна и та же гениальная мысль пришла двум неординарным людям в одно время. Надо напомнить, что на своей свадьбе с режиссером Богомоловым Собчак с женихом выходили из свадебного кортежа, который представлял собой обычный гроб. Россияне тогда по-разному отреагировали на такой перфоманс. Одни оценили оригинальность свадьбы, а другие недоуменно заметили, что начинать семейную жизнь таким образом - это, по меньшей мере, странно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:27

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