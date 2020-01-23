На показе коллекции Жана-Поля Готье в Париже модель вылезла из гроба по примеру Ксении Собчак

Знаменитый Жан-Поль Готье полностью скопировал бракосочетание Ксении Собчак и положил в гроб модель в свадебном наряде. После этого девушка феерично и с триумфом показала выход из преисподней.Надо отметить, что зрители буквально кричали от восторга, а вот российская публика вела себя намного спокойнее. Ну и неудивительно, ведь она это уже видела.Пока неясно, украдена ли идея у Ксении Анатольевны. Возможно, одна и та же гениальная мысль пришла двум неординарным людям в одно время. Надо напомнить, что на своей свадьбе с режиссером Богомоловым Собчак с женихом выходили из свадебного кортежа, который представлял собой обычный гроб. Россияне тогда по-разному отреагировали на такой перфоманс. Одни оценили оригинальность свадьбы, а другие недоуменно заметили, что начинать семейную жизнь таким образом - это, по меньшей мере, странно.