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Хлои Кардашьян появилась на голливудской вечеринке в платье с откровенным декольте и смелым разрезом

Хлои Кардашьян вышла в свет, поразив поклонников и журналистов смелым образом. Сестра Ким Кардашьян появилась на голливудской вечеринке в платье с откровенным декольте и смелым разрезом.

В последнее время 35-летняя звезда начала меняться. Она заметно похудела, что старается подчеркнуть с помощью своих нарядов. Недавно Хлои Кардашьян получила приглашение от дизайнера Эбби Хейр. Экс-супруга баскетбольной звезды Тристана Томпсона посетила вечеринку Abyss by Abby launch, выбрав яркий образ. Модель предпочла макияж, сделав акцент на глазах и подчеркнув пухлые губы, но больше внимания со стороны гостей голливудской вечеринки вызвало брендовое платье, созданное организатором мероприятия. Его изюминкой являлось открытое декольте, а также очень глубокий разрез юбки, достигающий талии.

Завершила свой образ звезда клатчем имитирующем пачку долларовых банкнот, босоножками на высоком каблуке и бриллиантовыми серьгами. Фанаты остались в восторге от кумира, сумевшей стать на вечеринке одной из главных гостей.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:17

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